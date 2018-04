Moto2 | GP Americhe 2018 | Mattia Pasini guida la truppa italiana alla conquista del Texas

oasport

(Di giovedì 19 aprile 2018)(38 punti), Lorenzo Baldassarri (33 punti) e Francesco Bagnaia (32 punti). Sono loro a dominare la scena nella classifica della media cilindrata del Motomondiale, dopo i round in Qatar e in Argentina. Una classe dominata dal tricolore fino a questo momento, con Bagnaia e Baldassarri capaci di fare primo e secondo nel round qatariano etrionfante sull’asfalto insidioso di Termas de Rio Hondo. Firme d’autore per il Bel Paese: ci si attendono conferme anche sulla pista di Austin, sede del prossimo weekend iridato. Il COTA, Circuit of the Americas, disegnato dall’architetto tedesco Hermann Tilke, è uno dei pochi al mondo a veder correre sia il Motomondiale sia la Formula Uno ed ha caratteristiche particolari. Il layout sfrutta, infatti, i dislivelli naturali offerti dzona, sui quali Tilke ha inserito intelligentemente una sequenza di curve di altri ...