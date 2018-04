L' uomo che Trump voleva a capo della Fed si da alle criptovalute

Scienziati dimostrano che l'uomo si sta evolvendo proprio ora - : I genetisti dell'australiana Queensland University hanno analizzato i dati del DNA di 126.545 persone da un database del Regno Unito. Dopo aver studiato i genomi di persone di varie generazioni, i ...

Miguel Diaz-Canel - l’uomo che viene dopo i Castro a Cuba : La novità più eclatante sta nel nome, o meglio, nel cognome. Da quasi sessant’anni a questa parte non era cambiato. Era dal 1959 che un capo di stato a Cuba non portava il cognome Castro. Ora sì. È Miguel Diaz-Canel, eletto presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri dall’Assemblea Nazionale Cubana il 19 aprile del 2018. Lo hanno votato 603 dei 604 deputati del Parlamento unicamerale dell’Avana. Diaz-Canel è anche ...

Animali : i cani più simili all’uomo di quanto si pensi - anche nell’intestino : Il microbioma intestinale del cane e quello dell’uomo hanno più geni in comune di quanto si pensasse in precedenza, secondo uno studio pubblicato sulla rivista ‘Microbiome‘. Luis Pedro Coelho e i colleghi del Laboratorio europeo di biologia molecolare, in collaborazione con Nestlé Research, hanno infatti studiato l’insieme del patrimonio genetico della popolazione batterica intestinale di due razze canine e hanno scoperto ...

Roma - il poliziotto che ha salvato l'uomo che voleva gettarsi dal quinto piano : ?«Ne avevo salvati altri - ma non sono un eroe» : Il segno di quel salvataggio ce l?ha impresso sulle dita della mano sinistra: graffiate e fasciate dai cerotti. Per Francesco, entrato in polizia nel 2004 dopo tre anni nei paracadutisti e fin...

“Fate attenzione - è tornata”. Da nord sud è allarme per la processionaria : ecco perché il peloso millepiedi è pericoloso per l’uomo e gli animali. Come difendere adulti e bambini : Con l’arrivo della primavera e i primi tepori torna a farsi concreto il “pericolo processionaria”, il pericoloso lepidottero appartenente alla famiglia Notodontidae, diffuso in Europa. Il nome di processionaria deriva proprio dall’abitudine di questi bruchi di spostarsi sempre in fila indiana, formando una vera e propria processione. La Thaumetopoea pityocampa o la sua ‘cugina’, la Thaumetopoea ...

Roma - il poliziotto che ha salvato l'uomo che voleva gettarsi dal quinto piano : 'Ne avevo salvati altri - ma non sono un eroe' : Il segno di quel salvataggio ce l'ha impresso sulle dita della mano sinistra: graffiate e fasciate dai cerotti. Per Francesco, entrato in polizia nel 2004 dopo tre anni nei paracadutisti e fin dall'...

uomo ucciso in un parcheggio nel Catanese : ipotesi “fuoco amico” : Uomo ucciso in un parcheggio nel Catanese: ipotesi “fuoco amico” La vittima aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Al vaglio degli inquirenti la pista della rapina finita male: il colpo letale sarebbe partito dalla pistola di un altro componente della banda Continua a leggere

Tumori : alcune forme tipiche dell’uomo potrebbero essere il risultato di incidenti evolutivi : I Tumori sono una delle principali cause di morte nel mondo. Ma gli umani non sono l’unica specie colpita dal cancro. Infatti, si ritiene che solo pochi animali primitivi riescano ad evitare la malattia. Inoltre, l’incidenza e i tipi di cancro differiscono ampiamente tra le specie. Ora i ricercatori dell’University of Liverpool e dell’Escola Superior de Ciências da Saúde, in Brasile, hanno cercato di identificare ulteriori indizi sul cancro e ...

“Ora ti ammazzo”. Altro che vita da sogni : ricco - famoso - una villa lussuosa e una bellissima donna accanto. Ma un bel giorno quest’uomo (invidiatissimo) fa una scoperta choc e il suo universo perfetto crolla di colpo. La sua folle reazione : Una vita da sogno, con tanto di bella villa a Londra dal valore stimato di circa un milione e trecentomila euro. Un lavoro redditizio, nel mondo della finanza. E una bella famiglia, con una moglie al suo fianco che credeva innamoratissima di lui. Credeva, appunto, visto che il risveglio dal sogno per quest’uomo britannico divenuto suo malgrado famoso in rete è stato decisamente spiacevole, scatenando un raptus di violenza che ora ...

Scherma - Elisa Di Francisca vittima di violenze in passato : “Anch’io picchiata da un uomo” : Per noi, i campioni nello sport sono quasi intoccabili. La descrizione che ne diamo è paragonabile a degli eroi, quando arrivano medaglie, specie a Cinque Cerchi. E’ il caso di Elisa Di Francisca, campionessa della Scherma, oro ai Giochi Olimpici di Londra nel 2012, sia nell’individuale e sia nella gara a squadre (fioretto), ed argento a Rio 2016 nella prova individuale. Un curriculum da far rabbrividire, caratterizzato anche da sei ...

Milano - trovato scheletro di uomo sparito nel 1991/ Al lavoro l’equipe che ha seguito il caso Yara Gambiraso : Milano, scheletro trovato in ex area ferroviaria: è un uomo sparito nel 1991. Il macabro ritrovamento avvenuto quest’oggi nel capoluogo lombardo: è un clochard di 75 anni(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 15:52:00 GMT)

Milano - trovato uno scheletro in un ex deposito ferroviario : è di un uomo sparito nel ’91 : Milano, trovato uno scheletro in un ex deposito ferroviario: è di un uomo sparito nel ’91 Il riconoscimento effettuato grazie a un documento ritrovato vicino alle ossa Continua a leggere

Milano - trovato scheletro in un ex deposito ferroviario : è di un uomo sparito nel 1991 : I resti umani si trovavano in un punto isolato dell'ex deposito ma facilmente raggiungibile dagli altri senzatetto della zona. E' dunque possibile che lo scheletro sia stato notato da altri e mai ...

Milano - scheletro trovato in ex area ferroviaria/ E’ un uomo sparito nel 1991 : Milano, scheletro trovato in ex area ferroviaria: è un uomo sparito nel 1991. Il macabro ritrovamento avvenuto quest’oggi nel capoluogo lombardo: è un clochard di 75 anni(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 13:41:00 GMT)