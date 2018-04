calcioweb.eu

: RT @CalcioWeb: Polveriera #Juventus, è la fine di un ciclo: nuovo allenatore, dieci partenze (via anche i top) ed innesti in entrata non en… - BarDalCT : RT @CalcioWeb: Polveriera #Juventus, è la fine di un ciclo: nuovo allenatore, dieci partenze (via anche i top) ed innesti in entrata non en… - CalcioWeb : Polveriera #Juventus, è la fine di un ciclo: nuovo allenatore, dieci partenze (via anche i top) ed innesti in entra… -

(Di lunedì 16 aprile 2018), AL VIA LA RIVOLUZIONE AL TERMINE DELLA STAGIONE – Laha fatto un passo avanti verso lo scudetto dopo il successo nella gara di campionato contro la Sampdoria ma la corsa è ancora apertissima, in arrivo infatti lo scontro decisivo contro il Napoli. Ma lanon può dimenticare l’eliminazione nella gara di Champions League contro il Real Madrid, la gara di ritorno non ha fatto altro che aumentare i rimpianti. E’ ladi unin casa, la rivoluzione partirà dalla panchina, dovrebbero essere infatti gli ultimi mesi in bianconero per il tecnico Massimiliano Allegri, iniziano le prime valutazioni per individuare iltecnico. Previste diverse: Buffon, Howedes, Alex Sandro, Asamoah, Lichtsteiner, forse Khedira, Marchisio, Cuadrado, forse Mandzukic e Dybala. In entrata certi i rientri di Spinazzola e Caldara, ...