Meteo | arriva la sabbia dal Sahara e continua a piovere ma fa più caldo

Allerta Meteo - il ciclone tunisino si avvicina all’Italia : Sud avvolto da una nuvola di Sabbia del Sahara - arrivano piogge - temporali e grandinate : 1/13 ...

Meteo : weekend - sabato sole ma domenica cambia tutto e arriva vento forte : La saccatura atlantica sull'Europa occidentale isolerà un vortice ciclonico di notevole forza proprio nel cuore del Nord Africa, tra Algeria e Tunisia, dove sono attese condizioni di maltempo talora ...

Meteo : weekend con qualche pioggia - ma la prossima settimana arriva il caldo : Sarà un sabato di sole, ma il tempo peggiorerà già dalle prime ore di domenica con una nuova perturbazione. Le temperature cominceranno a salire gradualmente su tutte le regioni con valori che potranno raggiungere i 23/25 gradi sia al Nord che al Centro-Sud.Continua a leggere

Meteo - il maltempo fa sul serio : arrivano i temporali : temporali, freddo e neve: il maltempo è tornato prepotente sull'Italia. La seconda perturbazione della settimana colpirà prima le regioni del Nordovest, in particolare Piemonte, Veneto e Trentino...

Meteo - è la settimana di Hannibal : ecco quando arriva il caldo : Forse questa volta ci siamo davvero. Tra pochi giorni le temperature rigide che ci hanno fatto compagnia per tutto il mese di marzo potrebbero essere solo un lontano ricordo. arriva la primavera? Sembra proprio di sì, anche...

PREVISIONI Meteo PASQUA E PASQUETTA 2018/ Via Burian arriva Hannibal : temperature pronte a schizzare in alto! : METEO PASQUA e PASQUETTA 2018, maltempo al Nord e sole al Sud: punte di 30° e umidità, le PREVISIONI in Italia per le due giornate di festa, Italia divisa.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 22:30:00 GMT)

PREVISIONI Meteo PASQUA E PASQUETTA 2018/ Arriva Hannibal sull'Italia : temporali in Toscana - caldo al Sud : METEO PASQUA e PASQUETTA 2018, maltempo al Nord e sole al Sud: punte di 30° e umidità, le PREVISIONI in Italia per le due giornate di festa, Italia divisa.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 15:43:00 GMT)

Meteo : a Pasqua arriva Hannibal. IlMeteo.it : 30 gradi in Sicilia - e fino a 26/27°C sulle regioni centrali : L'afflusso di aria molto fredda provenuta dall'Europa orientale che ha caratterizzato l'ultimo periodo ha le ore contate e sta per lasciar spazio a masse di aria di origine completamente diversa, provenienti dai quadranti meridionali, che provocheranno un deciso rialzo delle temperature soprattutto dall'inizio della prossima settimana. La fase conclusiva della settimana in corso vedrà ancora la presenza di residue sacche di aria fredda che si ...

Allerta Meteo Roma - la piena del Tevere fa sempre più paura e arriva il maltempo : forti piogge e temporali nelle prossime ore : 1/13 ...

Allerta Meteo - nel giorno della Festa del Papà 2018 arriva la “Tempesta di San Giuseppe” : NEVE in pianura al Nord - forte MALTEMPO al Centro/Sud : 1/17 ...

Previsioni Meteo : avanza il maltempo nel weekend - sarà una Domenica piovosa in tutt’Italia. Poi arriva la “Tempesta di San Giuseppe” : 1/22 ...

Previsioni Meteo - dopo l’Equinozio arriva il “colpo di coda” dell’Inverno : inizierà il 21 Marzo - durerà 3 giorni ma non sarà Burian : 1/34 ...

Previsioni Meteo - Giuliacci ironizza sul “Burian Bis” : “sì vabbè - adesso arrivano Biancaneve e i Sette Burian” : Previsioni Meteo – Il noto Meteorologo del Centro Epson Andrea Giuliacci ha pubblicato un commento su facebook rispetto al “Burian Bis”, tanto discusso in questi giorni. Su MeteoWeb abbiamo già scritto una settimana fa che si tratta di un’enorme fandonia. Ecco le parole di Giuliacci: “C’è qualcuno che, così mi riferiscono, mi rimprovera il fatto che ancora adesso, a pochi giorni dall’evento, io stia negando l’arrivo ...

Meteo e tornado : in Italia stanno arrivando fenomeni atmosferici molto violenti : Le temperature primaverili che si sono registrate ultimamente in buona parte dell'Italia, specialmente al Sud, potrebbero rappresentare l'arrivo di fenomeni atmosferici anche molto violenti. Molte persone hanno gioito di queste temperature, alcuni addirittura hanno anche azzardato un bagno al mare, ma gli esperti invece si dicono preoccupati. Riscaldamento globale Un primo fenomeno violento e preoccupante c'è stato in provincia di Caserta, ...