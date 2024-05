Prove Invalsi - la lettera della docente | Ho visto un bambino di 11 anni tremare di paura Cari esperti avete fallito

«Ho visto i cani azzannare mio nipote: uno lo teneva per la spalla, l?altro per i piedi. Lo tiravano... Stavo dormendo quando ho sentito le urla e poi mia sorella che mi chiamava, mi sono...

L’epopea di una sconfitta epocale: potremmo definire così il romanzo di Anthony Cartwright, Come ho ucciso Margaret Thatcher, tradotto in italiano da Alegre una dozzina di anni dopo l’uscita in Gran Bretagna. Come si sa, nessuno ha mai ucciso la ...