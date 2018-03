Valanga bianca alle prime votazioni sulle presidenze di Camera e Senato

huffingtonpost

(Di venerdì 23 marzo 2018) Unadi schede bianche. Queste leindicazioni che arrivano driunioni dei partiti, a poche ore dall'avvio delleper ledi.Il Movimento 5 Stelle voterà schedadue. Dopo la seconda votazione a vuoto, ci potrebbe essere una nuova riunione con tutti i capigruppo dei vari partiti."Il Pd voterà scheda" al primo scrutinio, ha detto Ettore Rosato, facendo ingresso all'assemblea dei gruppi Pd alla. "Spetta a M5S e centrodestra indicare una soluzione, non ci sono riusciti. Spetta a loro avanzare una proposta, siamo in attesa di capire quale".Dal centrodestra non arrivano ancora indicazioni ufficiali, ma l'orientamento è di far passare i primi scrutini per non bruciare candidati.