Salvini | vado io a Palazzo Chigi Governo con Pd?No | con loro no

Elezioni presidenti Camera e Senato - la diretta – Salvini : “Il problema di Berlusconi sono i suoi. A Palazzo Chigi vado io” : E’ il giorno delle prime votazioni alla Camera e al Senato per eleggere i presidenti. E’ quasi certo che l’elezione non avverrà oggi e che tutti i partiti voteranno scheda bianca nei primi scrutini. A maggior ragione sarà così dopo la fumata nera alla fine del vertice tra i capigruppo di tutti i partiti, proposto dai Cinquestelle. A minare l’intesa che sembrava raggiunta soprattutto la candidatura a presidente del Senato, ...

Salvini : 'Nessun problema con gli alleati ma se vado al governo voglio realizzare il nostro programma' : Il leader della Lega, Matteo Salvini, minimizza eventuali frizioni con l'alleato Forza Italia sulle presidenze delle Camere. "Ci vedremo già questa settimana", ha risposto Salvini ai giornalisti che ...

Salvini - la stoccata a Fazio : Da lui non vado - mi sta sulle palle : Massima condivisione nella scelta della coalizione e disponibilità a parlare con tutti: sembrano queste le parole d'ordine di Matteo Salvini, che a margine di un incontro elettorale a Trieste dice di essere pronto a un'intervista con qualsiasi giornalista meno che con Fabio Fazio, perché "mi sta sulle palle".Del resto le prossime due settimane saranno decisive e per i candidati alla presidenza del Consiglio sarà, ...

Salvini : se perdiamo non vado con altri : 17.26 "Se vinciamo con una maggioranza di centrodestra, governiamo non per 5 anni ma per 19. Se non vinciamo,io al governo non ci vado.Mi auguro che Berlusconi non scelga altro". Così il leader della Lega Salvini. Della Commissione banche dice che è "una farsa,non ha prodotto nulla se non la candidatura a Bologna di Casini (presidente della commissione). E sul voto:"Mattarella rispetta il volere degli italiani, a differenza del suo ...

Elezioni - Berlusconi : "Se Strasburgo cancella la mia decadenza - vado a Palazzo Chigi. E Salvini al ministero dell'Interno : "Mi sono sempre stancato della politica " sostiene Berlusconi " che non mi piace e non mi è mai piaciuta ma ho sempre sentito in me il dovere di essere in campo perché il nostro Paese nel 1994 non ...

