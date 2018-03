Napoli | Allan | “crediamo nello scudetto”

Napoli - la carica di Allan 'Sarri vuole andare fino al Palazzo per conquistare il potere Noi andremo con lui' : E' uno dei protagonisti della grande stagione del Napoli. Allan è l'intoccabile del centrocampo: 4 gol all'attivo in campionato e prestazioni di alto livello tanto che la società ha deciso di ...

Diretta/ Napoli-Genoa - risultato live 0-0 - streaming video e tv : palo di Insigne - che occasione per Allan! : Diretta Napoli-Genoa, info streaming video e tv: al San Paolo i partenopei di Maurizio Sarri ospitano i grifoni di Davide Ballardini.

Diretta/ Napoli-Genoa (risultato live 0-0) streaming video e tv : palo di Insigne - che occasione per Allan! : Diretta Napoli-Genoa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma al San Paolo domenica 18 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 21:27:00 GMT)

Napoli : dopo Allan tocca a Jorginho - Mertens... : Allan ha rinnovato il contratto col Napoli fino al 2023. Secondo la Gazzetta dello Sport , il prossimo col quale si proverà a stringere un patto di lunga durata è Jorginho . Mertens , invece, ha una clausola di 28 milioni che è molto 'appetibile', ma che scadrà anche abbastanza ...

Napoli - Allan rinnova fino al 2023 : Allan ha rinnovato con il Napoli fino al 2023. Il club partenopeo ha annunciato il prolungamento del contratto del centrocampista brasiliano in un comunicato. “Aurelio De Laurentiis ringrazia Andrea Chiavelli e Cristiano Giuntoli che hanno collaborato in questi mesi alla estensione del contratto di Allan fino al 2023 e ringrazia il calciatore per aver sottoscritto in data odierna il relativo contratto”, si legge nella ...

Napoli - Allan rinnova il contratto fino al 2023 : Allan ha rinnovato il suo contratto con il Napoli fino al 2023. L'annuncio della nuova firma del centrocampista brasiliano è stato dato dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis: 'Ringrazio Andrea ...

Napoli - De Laurentiis blinda Allan : contratto fino al 2023 : Napoli - Due buone notizie oggi in casa Napoli. Innanzitutto arriva il rinnovo contrattuale di Allan che si lega agli azzurri fino al 2023. Tornando al campo invece, capitan Hamsik sarà disposizione ...

Napoli - ufficiale il rinnovo di Allan fino al 2023 : Ultime tre stagioni da protagonista con la maglia azzurra, l'avventura di Allan con il Napoli continuerà ancora a lungo. Il centrocampista brasiliano ha infatti rinnovato il suo contratto con la ...

Napoli - Allan rinnova fino al 2023 : ANSA, - Napoli, 8 MAR - Allan ha rinnovato il suo contratto con il Napoli fino al 2023. L'annuncio della nuova firma del centrocampista brasiliano è stato dato dal presidente azzurro Aurelio De ...

Napoli - l'annuncio di De Laurentiis : 'Allan ha firmato : resta fino al 2023' : Napoli - Per restare grandi, oltre che comprare, bisogna cercare di mantenere in squadra i migliori. Questo il Napoli lo sa e così - come annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis - ha allungato ...

FOCUS AZZURRO – Napoli allunga - Allan è una certezza : Il Napoli vince con una pioggia di reti contro il Cagliari e si porta a quattro punti di vantaggi dalla Juventus. La gara è stata bella e spettacolare con gli azzurri che hanno espresso egregiamente il proprio gioco fatto di precise geometrie e di puntate veloci verso la porta avversaria. Vincere per cinque a zero […] L'articolo FOCUS AZZURRO – Napoli allunga, Allan è una certezza proviene da ultimecalcioNapoli.it.

FOCUS AZZURRO – Napoli allunga - Allan è una certezza : Il Napoli vince con una pioggia di reti contro il Cagliari e si porta a quattro punti di vantaggi dalla Juventus. La gara è stata bella e spettacolare con gli azzurri che hanno espresso egregiamente il proprio gioco fatto di precise geometrie e di puntate veloci verso la porta avversaria. Vincere per cinque a zero […] L'articolo FOCUS AZZURRO – Napoli allunga, Allan è una certezza proviene da ultimecalcioNapoli.it.

Napoli - Allan : 'Ad un passo dal miracolo. Ora tutto sul campionato' : Al termine della partita tra Lipsia e Napoli, che ha visto imporsi inutilmente gli azzurri per 2-0, Allan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. ' Siamo stati ad un passo dal miracolo. E' una vittoria importante per noi dopo aver perso la partita d'andata malamente . C'è un pochino di amaro in bocca per l'eliminazione, ora dobbiamo ...

Napoli - si lavora al rinnovo di Allan : Passi avanti per prolungare il contratto dell'uomo del momento in casa della capolista: vicino l'accordo fino al 2023 a 2,3 milioni a stagione