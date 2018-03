4 gol in una partita

Kylie Jenner : gli amici devono rispettare una regola per vedere Stormi : Le neo mamme sono spesso iperprotettive e Kylie Jenner non è da meno! Impossibile per ora incontrare casualmente mamma e figlia a passeggio per le strade di Los Angeles: la star ha infatti imposto un bel limite per salvaguardare la salute di baby Stormi. Chiunque voglia andare a trovare la bimba di Kylie e Travis Scott, deve per forza andare a casa della guru dei trucchi, o meglio nella sua mega villa di Hidden Hills, in ...

Volkswagen - Una settimana con la golf GTI [Day 1] : La protagonista del nostro Diario di bordo questa settimana è la Golf GTI Performance 2.0 TSI. Equipaggiata con un 2.0 litri a benzina da 230 CV a 4.700 giri e 350 Nm di coppia massima a 1.500 giri, abbinato al DSG a sette marce, promette 250 km/h di velocità massima e un'accelerazione da 0-100 in 6,4 secondi. Lunga 4 metri e 27 cm, larga 1,79 e alta 1,44, offre un bagagliaio con capacità variabile fra 380-1.270 litri e pesa 1.382 ...

“Mai una crisi. Che coppia!”. Milly Carlucci - sapete chi è il marito? Sposati da 33 anni - 2 figli - mai un pettegolezzo. Una rarità nel mondo dello spettacolo. Chi è e cosa fa nella vita Angelo Donati - l’altra metà della regina di Ballando con le Stelle : Riflettori di nuovo puntati su Milly Carlucci, che è tornata con una nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’, la numero 13 del talent danzerino che si contende la gara di ascolti del sabato sera con ‘C’è posta per te’ di Maria De Filippi. Milly è la regina del sabato di Raiuno e, inevitabilmente, la curiosità dei telespettatori si accende anche su di lei, che è la padrona di casa, non solo sui concorrenti ...

Le folli regole di Pianesi - alzarsi col piede sinistro e lavarsi una volta alla settimana : VITTIME FINITE ISOLATE Alcune delle persone sentite hanno raccontato che una volta espulse dal mondo macrobiotico , non avendo più lavoro, affetti familiari dai quali si erano staccati per volontà di ...

Criptovalute - Coinbase non ritiene opportuna una nuova regolamentazione : ... responsabile legale della società che ha sede a San Francisco e può oggi vantare 20 milioni di clienti in tutto il mondo. "Le autorità federali hanno già poteri sufficienti", ha dichiarato, per poi ...

Il nuovo singolo di Nina Zilli è 1XUnattimo - prossimo estratto da Modern Art : audio e testo : Il nuovo singolo di Nina Zilli è 1XUnattimo. Si tratta di un altro estratto da Modern Art dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con Senza appartenere. Il brano arriva in rotazione radiofonica a partire dal 16 marzo. 1XUnattimo fa parte dell'ultimo disco di inediti di Nina Zilli, Modern Art, che ha voluto affidare alla produzione di Michele Canova. L'album è uscito nel mese di settembre 2017 ma ha vissuto una rinascita a seguito ...

“Riscriviamo tutti insieme le regole - può essere una legislatura perfetta”. L'appello di Franceschini : "Ho ascoltato tutta la direzione del Pd, ho ascoltato gli altri partiti, e ho guardato con una certa invidia le certezze dei vari leader dopo un terremoto come questo. La verità è che siamo in un'impasse". Parla così, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro uscente dei Beni Culturali, Dario Fraceschini, che così spiega il suo pensiero:"La politica non è una corsa, per vincere non basta arrivare ...

“Vi scongiuro state attenti!”. Radiografia choc di un bimbo di 5 anni. Il piccolo improvvisamente smette di respirare ed è subito panico. Immediatamente i genitori corrono in ospedale e la radiografia rivela una strana palla nella gola (e non è un giocattolo). Poi l’agghiacciante verità : Una paura incredibile. Vedere il proprio bambino che un minuto sta bene e quello dopo diventa cianotico e non riesce a respirare: sono momenti di terrore inaudito. Angela Henderson è una giovane mamma australiana che gestisce il blog Finlee and Me, proprio sul suo sito ha deciso di pubblicare un’immagine che ritrae una radiografia fatta a un bambino che mostrava una grave ostruzione della faringe. Il bambino stava mangiando della ...

Torre Annunziata - Regolamento per dirette del Consiglio comunale - rinviata la seduta : Nella seduta si sarebbe dovuto discutere ed approvare, tra gli altri, il Regolamento per la diffusione in streaming e delle registrazioni audio-video delle sedute. Nel documento non viene specificato ...

Lunapark il nuovo singolo di Maxi B feat. Paolo Meneguzzi : ALL MUSIC NEWS Lunapark il nuovo singolo di Maxi B feat. Paolo Meneguzzi Da Martedi 6 Marzo in radio “Lunapark” il nuovo singolo di Maxi B feat. Paolo Meneguzzi (di MaxiB, P. Meneguzzo, P. Ciotola, L. Tranquillo, A. Giuliana, G. Alloesio). Maxi B ci porta al Luna Park, dove le giostre però, sono le emozioni. L’artista ticinese ci canta di un amore fatto anche di difetti, di incomprensioni, perché spesso il valore aggiunto in un ...

Le Iene - Voto all'estero - 'il conteggio non è concluso e il seggio abbandonato'. Una scrutatrice : 'Ecco le irregolarità che ho visto' : Continua l'inchiesta de Le Iene sui voti all'estero . Durante la puntata dell'11 marzo Filippo Roma ha mostrato un video di Simone, residente in Brasile, che nonostante abbia chiesto più volte al ...

Gambit Una truffa a regola d’arte - film stasera in tv 13 marzo : trama - curiosità - streaming : Gambit Una truffa a regola d’arte è il film stasera in tv martedì 13 marzo 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 a mezzanotte circa. La pellicola è del 2012 con la regia di Michael Hoffman su una sceneggiatura di Ethan e Joel Coen. Della commedia brillante sono protagonisti Cameron Diaz, Colin Firth e Alan Rickman. Il film è un rifacimento dell’omonimo film del 1966 interpretato da Michael Caine e Shirley MacLaine. Di seguito ecco ...

Taranto - pensionato trovato strangolato nella sua abitazione : si ipotizza una rapina : Taranto, pensionato trovato strangolato nella sua abitazione: si ipotizza una rapina Il ritrovamento in un’abitazione nel centro della città pugliese, i carabinieri hanno fermato un sospetto ipotizzando una rapina finita male.Continua a leggere Il ritrovamento in un’abitazione nel centro della città pugliese, i carabinieri hanno fermato un sospetto ipotizzando una rapina finita male.Continua a leggere L'articolo Taranto, pensionato ...

