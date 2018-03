Battlefield 1 perde pezzi? Addio CTE su console | quale futuro per il gioco

optimaitalia

: #Battlefield1 perde pezzi? Addio CTE su console, quale futuro per il gioco - OptiMagazine : #Battlefield1 perde pezzi? Addio CTE su console, quale futuro per il gioco -

(Di sabato 17 marzo 2018) DICE si sta preparando aV, per questo il Community Test Environment non sarà più disponibile su? “Aspettatevi grandi novità”, ma per?Tutti sappiamo che DICE si sta preparando e lavorando alacremente alche seguirà1: parliamo diV. Non c'è dubbio però che1 sia ancora giocato da tantissimi utenti, che si aspettano ancora un forte supporto per questo titolo. Ciò sta avvenendo ma chiaramente accadrà fino a un certo punto, prima o poi1 dovrà cedere il passo al prossimo capitolo.A noi pare che tutto questo sta già accadendo ora per1: sette mesi fa ha debuttato il cosiddetto CTE, o Community Test Environment, lanciato su PS4, Xbox One e PC. Uno “spazio” dove DICE testava le possibili novità in1 poi da rilasciare o meno al pubblico. Bene, lo sviluppatore ha dichiarato su ...