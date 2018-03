Volley | Play Off Challenge | Gara 2 | Vibo a Sora per conquistare i Quarti

Volley femminile - Playoff Scudetto – Scattano i quarti di finale : Novara favorita - Scandicci per il colpo - Conegliano rischia : Nel weekend inizieranno i Playoff Scudetto di Volley femminile. Si parte con la gara1 dei quarti di finale, le prime quattro della classe giocheranno in casa e cercheranno di mettere subito in chiaro le cose. Novara incomincerà la difesa del titolo contro Firenze. Le Campionesse d’Italia, dopo aver vinto la regular season in maniera rocambolesca, sfideranno le toscane in un incontro che sembra senza storia: Paola Egonu e compagne ...

Volley - Playoff Scudetto – Spettacolo in gara2 : Perugia - Civitanova - Modena e Trento per volare in semifinale! : Nel weekend del 17-18 marzo si giocheranno le gara2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Le quattro squadre che hanno vinto lo scorso fine settimana di fronte al proprio pubblico hanno l’occasione per chiudere i conti e volare in semifinale ma dovranno imporsi anche in trasferta: Perugia, Civitanova, Milano e Trento hanno la ghiotta occasione per strappare il pass evitando l’insidiosa bella prevista tra sette ...

Volley / Caccia ai playoff : Olimpia Teodora vola a Milano per affrontare Club Italia : LIVE MATCH E DIRETTA STREAMING Come tutte le partite casalinghe del Club Italia CRAI l'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Federazione Italiana ...

Volley Champions League - tutti i risultati del PlayOff 12 : ... HalkBank-Perugia, riparte la corsa Champions dei Block Devils: come seguire il match Superlega Volley, Perugia-Ravenna 3-1: cronaca e tabellino Superlega Volley, Perugia-Ravenna le probabili ...

Volley femminile A1 - Monza sara' la sorpresa anche nei play-off? : 5 Notizie sul tema Lutto nel mondo del Volley: è morto Bebeto ex ct della nazionale italiana Volley maschile Coppa Cev, Calzedonia Verona stecca gara 1 della semifinale contro Ankara Champions League ...

Volley maschile - play off : Trento e Modena col batticuore - Perugia soffre Video : I play-off di Superlega maschile di Volley sono partiti nel segno di Osmany Juantorena. Il trentaduenne cubano ha trascinato i campioni d'Italia della Lube Volley Civitanova al successo con la consueta prova da leader, oltre che per i dodici punti messi a segno. Piacenza ha cercato di tenersi aggrappata alla partita nei primi due parziali, prima di cedere di schianto nel terzo set 25-21, 25-20, 25-14. Il match di ritorno è in programma domenica ...

Volley femminile A1 - presentazione quarti play-off scudetto : ...00 Imoco Volley Conegliano-Liu Jo Nordmeccanica Modena 18/03 17,00 Notizie sul tema Volley, Halkbank-Perugia: le probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming Volley Serie B: la Medea ...

Volley : Champions League - partono i PlayOffs 12 - per le tre italiane andata in trasferta : ROMA- La Champions League entra nella fase dei PlayOffs 12 , turno composto da gare di andata e ritorno al termine delle quali, in caso di parità di punti, occorre disputare il Golden Set, , che vede ...

Volley - Playoff Scudetto – Quarti di finale - gara1 : i migliori italiani. Zaytsev e Juantorena mostruosi - Lanza grintoso - Argenta perfetto : Nel weekend si è disputata la gara1 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi in luce nel fine settimana. IVAN Zaytsev. Prende per mano i Block Devils insieme ad Atanasijevic e risale la china da un complicatissimo 0-1 e 19-21. I vincitori della regular season si salvano anche grazie allo Zar che mette a segno 15 punti con un rilevante 55% in attacco e si distingue in ...

Volley : Play Off Challenge - Vibo supera Sora in Gara 1 : Vibo VALENTIA- Parte forte la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nei F inale Play Off Challenge UnipolSai battendo la Biosì Indexa Sora con il punteggio di 3-1 in Gara 1 degli ottavi di finale. La ...

Volley - Playoff Scudetto – Quarti di finale - gara1 : Civitanova in scioltezza - Trento e Modena vincono al tie-break! : Dopo la vittoria di Perugia su Ravenna nella giornata di ieri, oggi si sono disputate le altre gare1 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Hanno vinto tutte le favorite che così settimana prossima, in trasferta, potranno chiudere i conti e volare in semifinale. in caso contrario si giocherà la bella. Civitanova si sbarazza di Piacenza con un rapido 3-0: l’incontro si è risolto in appena 76 minuti di gioco, i ...

