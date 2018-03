Perché ho scelto di dare voce a quattro esponenti delle Br : "Aldo Moro: storia di un delitto", trasmesso in due puntate su La7 il 12 e 14 di marzo, è stato prima di tutto e soprattutto un tentativo di raccontare dieci anni di storia del nostro Paese. I più esaltanti, ma poi i più sanguinosi ed estenuanti del secolo scorso: dalla contestazione studentesca alle lotte sindacali, da Piazza Fontana alla nascita della lotta armata, dagli "anni di piombo" alla strage di via Fani, fino al ...

Brexit - Perché Unilever ha scelto Rotterdam : Il terzo gruppo del Ftse 100, per capitalizzazione di mercato, vota contro la Brexit: Unilever ha deciso di chiudere la base operativa di Londra e consolidare a Rotterdam il proprio quartier generale, ...

Perché Insomniac Games ha scelto proprio Spider-Man tra tanti eroi Marvel? : Quella di Spider-Man per PlayStation 4 è una delle esclusive Sony più attese dell'anno: il titolo sarà un action open world adventure incentrato su uno dei supereroi Marvel più famosi e amati in assoluto, forse il più celebre di sempre in termini di presa sul pubblico. Ma al di là di questo, Perché Sony e Insomniac Games hanno scelto proprio l'Uomo Ragno? La ragione, pare, non sta tanto nell'aspetto commerciale. Insomniac Games è un team ...

“È nato Ciro”. Che gioia per la coppia vip! E Perché ha scelto questo nome. Il piccolo è venuto al mondo un po’ in anticipo e infatti - all’ultimo - il suo famoso papà è stato costretto a dare forfait. I “motivi strettamente personali” sono legati a questa notizia : “Motivi strettamente personali” Non ci sarà questa sera, ma l’assenza, in questo caso, è più che giustificata: è diventato papà. Con un po’ di anticipo rispetto ai programmi, perché il piccolo Ciro, terzogenito della stella in questione, ha voluto vedere il mondo prima del tempo. Così, alle prime luci dell’alba del 10 marzo 2018 è nato. Dopo Thiago, 5 anni, e Mateo, 2 anni, ecco arriva il terzo fratellino. Un ...

Perché una pasticceria ha scelto per prima in Italia la cassa telematica : Mascherpa, specializzata in tiramisù, è il primo esercizio del Belpaese a essersi dotato di un registratore di cassa che invia in digitale i dati al Fisco

Perché una pasticceria ha scelto per prima in Italia la cassa telematica : Mascherpa è specializzata in tiramisù (foto: Mascherpa) Come nelle migliori tradizioni, alla base c’è una ricetta di famiglia. Che poi è stata riadattata, Perché “fare il tiramisù a casa è un conto”, poi produrne in gran quantità per i clienti è un altro. Lo scorso anno a Milano ha aperto Mascherpa tiramisú + coffee. Idea di Giuseppe Loiero, 30enne con esperienze nel mondo del food retail, e di sua mamma Giovanna, casalinga, che si è messa ...

Bernardeschi : 'Ho scelto il 33 Perché credo in Dio' : "Ho due sogni nel cassetto: vincere la Champions League e vincere un Mondiale". Federico Bernardeschi, trequartista della Juventus attualmente ai box per infortunio, nel corso di una intervista ...

Litteri : 'Ecco Perché ho scelto Venezia. Inzaghi mi ha detto che...' : Gianluca Litteri , attaccante del Venezia , in gol oggi contro il Bari , parla a Sky Sport dopo la sua doppietta: 'Tra le scelte che avevo ho voluto Venezia per il progetto della società e la bellezza della piazza. Sono contento di essere qui, ho trovato un grande gruppo che mi ha ...

Sagna svela : “ecco perchè ho scelto il Benevento… sorpresi?” : Il neo acquisto del Benevento, Bacary Sagna, ha parlato a Footballfancast della sua scelta di sposare il progetto del presidente Vigorito. Una scelta molto spiazzante, che il calciatore ha motivato così: “Nei mesi scorsi ho avuto molte offerte dai maggiori campionati europei come Inghilterra, Francia, Spagna, Turchia, in MLS e dalla stessa Italia. Ma non sarebbero state le giuste destinazioni per me e la mia famiglia. Non ho scelto il Benevento ...

SANREMO 2018/ Anticipazioni e news : Enzo Avitabile si racconta - ecco Perché ha scelto Peppe Servillo : SANREMO 2018, Anticipazioni e news in attesa dell'esordio in TV: ecco come andrà la classifica finale secondo le attente previsioni dei bookmakers, tutte le info.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 10:46:00 GMT)

Dino Giarrusso candidato per il M5s/ Ecco Perché ho scelto di fare politica : Dino Giarrusso si candida a Roma per il Movimento 5 Stelle ma Le Iene non sembrano averla presa bene. Il post polemico su Instagram è davvero esilarante(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 18:22:00 GMT)

MARCO MASINI/ Per il Festival di Sanremo ho scelto di duettare con Red Canzian - ecco Perché... (90 Special) : MARCO MASINI nello show di Nicola Savino, 90 Special. Presto protagonista nella quarta serata del Festival di Sanremo in duetto con Red Canzian, bassista dei Pooh.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 06:15:00 GMT)

Pellegri : 'Ho scelto il Monaco Perché punta sui giovani' : Dai microfoni di Premium Sport, il 'baby meraviglià del calcio italiano Pietro Pellegri, classe 2001, racconta le sue prime sensazioni da attaccante del Monaco, che l'ha acquistato per più di 20 ...

Tonelli - poliziotto in politica"Ecco Perché ho scelto Salvini" La ricetta su sicurezza e migranti : GIANNI Tonelli, SU AFFARI LA PRIMA INTERVISTA DA CANDIDATO/ Il segretario del Sindacato autonomo di Polizia conferma la candidatura con la Lega e spiega il programma su sicurezza e migranti Segui su affaritaliani.it