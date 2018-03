Maria Stella Gelmini | «Lavoro | una priorità dell' agenda politica»

“C’è posta per te - quanti soldi a Belen e Iannone” : cifra stellare. Maria De Filippi ha invitato anche la coppia d’oro del gossip nello show del sabato - ma solo ora escono gli altarini : il super cachet. Preparatevi a svenire… : C’è posta per te – Ballando con le stelle: la ‘guerra’ del sabato sera è iniziata. E Maria De Filippi, in occasione della prima del programma concorrente di Milly Carlucci, ha calato l’asso. O meglio, ha messo in campo l’artiglieria pesante: ha invitato Belen Rodriguez e Andrea Iannone per l’ottava puntata. Dopo aver accolto in studio ospiti del calibro di Gonzalo Higuaín, Clive Owen, Ermal Meta e ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Letizia Paternoster e Maria Confalonieri - Italia all’Americana : bronzo stellare nella madison! : Un bronzo che vale oro. nella specialità olimpica della madison, ai Mondiali di Ciclismo su pista in corso di svolgimento in quel di Apeldoorn (Olanda), la coppia tricolore formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri trova una fantastica medaglia, l’ennesimo trionfo per la spedizione azzurra che manda un chiaro segnale verso Tokyo 2020. La classica Americana, gara tradizionale per il Ciclismo su pista con le due atlete che ...

Silvio Berlusconi vuole Mariastella Gelmini presidente della Camera : Mancano tre giorni alle elezioni e le tre coalizioni, più che pensare ad un eventuale governo e alla sua composizione, si stanno concentrando sulle presidenze dei due rami del Parlamento che si ...

Intervista di Emma Fenu a Maria Stella Falco : giovane scrittrice che ci invita a rinascere : “Nascere non basta. È per rinascere che siamo nati. Ogni giorno.” ? Pablo Neruda Maria Stella Falco, dalla frangetta corvina e dal sorriso accattivante, è una giovane autrice pugliese che fin da piccola ha manifestato amore e passione per la lettura e la scrittura. Disabile motoria per via della tetraparesi spastica, dopo aver attraversato […]

Silvio Berlusconi - i sondaggi su Attilio Fontana e Mariastella Gelmini : Silvio Berlusconi non è convinto della candidatura di Attilio Fontana, ex sindaco leghista di Varese, raccontano i suoi. Certo, 'è una brava persona' ma forse è troppo poco conosciuto per riuscire a ...

LOMBARDIA - MARONI LASCIA/ Attilio Fontana candidato contro Mariastella Gelmini? Matteo Salvini : “una ipotesi” : Roberto MARONI LASCIA, niente Elezioni Regionali LOMBARDIA per "motivi personali", Attilio Fontana sfida Mariastella Gelmini come sostituto. il commento di Matteo Salvini(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 10:33:00 GMT)

Centrodestra - Roberto Maroni a Roma e Maria Stella Gelmini candidata presidente in Lombardia : La voce ha iniziato a girare in quelli che il quotidiano La Stampa definisce 'ambienti accreditati' del Centrodestra poche ore prima del vertice di Arcore tra Berlusconi, Salvini e meloni: il ...