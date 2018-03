Contratti statali 2018 | novità oggi 8 03 | stretta Aran sui permessi

Blastingnews

(Di venerdì 9 marzo 2018) Novita' suiarrivano arrivano dall'interpretazione deidall', l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Pubblica amministrazione. Infatti, secondo quanto chiarito dall', le centocinquanta ore diretribuiti dei dipendentidegli enti locali e delle Regioni non possono essere utilizzati per i tirocini forensi. Tuttavia, l'utilizzo delle ore di permesso retribuiti rimane possibile per ben altre finalita' di studio e di qualificazione personale e professionale. Nel dettaglio, l'si è rifatta al contratto degliVIDEO del 14 settembre 2000, prendendo in esame il comma 2 dell'articolo 15. Ultime novita'interpretazionesuretribuiti Infatti, nel #contratto degliviene stabilito che iretribuiti per ragioni di studio VIDEO possono essere goduti dai dipendenti ...