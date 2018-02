Al Bano e Romina | Taryn Power era sincera? Nuovo allontanamento per il cantante e

AL Bano E ROMINA - TARYN POWER ERA SINCERA?/ I due pronti a partire per il tour : nuovi scontri con la Lecciso? : Al Bano e ROMINA : TARYN POWER si schiera con Loredana Lecciso e Luca Giurato, ospite di Mattino 5, si dice convinto che sia un modo per conquistare ancora più popolarità.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 18:26:00 GMT)

Romina Power massacrata dalla sorella Taryn : 'Poco sensibile - anche con me. Al Bano ? Poco uomo' : Sul triangolo Al Bano Carrisi , Romina Power e Loredana Lecciso ora dice la sua la sorella di Romina , Taryn Power . E contro Al Bano usa toni durissimi: ' Poco uomo ', lo definisce in un'intervista a ...

Taryn Power - sorella di Romina : 'La Lecciso ha sbagliato. Al Bano ? Deve fare l'uomo' : Sul triangolo Al Bano, Romina e Lorendana parla per la prima volta Taryn Power , sorella dell'ex moglie del cantante di Cellino. In un'intervista esclusiva a Di Più rimprovera tutti e tre per diversi ...

