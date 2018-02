Pallanuoto | Europa Cup 2018 | Italia-Russia Programma | orari e tv Come seguirla in

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Montenegro 9-5. Il Settebello stacca già il pass per la Final Eight : Un grandissimo Settebello stacca il pass per la Final Eight di Europa Cup di Pallanuoto maschile dopo solo due giornate del girone di Palermo: oggi l’Italia ha battuto per 9-5, in una sfida maschia e senza esclusione di colpi, il Montenegro e, in virtù del clamoroso pareggio tra Russia e Germania per 11-11, conquista in anticipo il primo posto nel girone. Nonostante la sconfitta odierna, al Montenegro domani basterà battere la Germania per ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : l’Italia sfida il Montenegro. Ci si gioca il primo posto nel girone : Secondo incontro nell’Europa Cup per quanto riguarda il Settebello di Sandro Campagna: a Palermo gli azzurri oggi affrontano alle 20.00 nel secondo turno del girone preliminare il Montenegro. sfida importantissima per Pietro Figlioli e compagni: si affrontano infatti sicuramente le due squadre più titolate del girone e si giocano tutte le possibilità di vincerlo, volando così alle finali come prime. “Un buon avvio di torneo. ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Montenegro. Programma - orari e tv. Come seguirla in Diretta Live : Programma Sabato 17 febbraio, ore 20.00 Italia " Montenegro Diretta streaming su Waterpolo Channel Diretta Live testuale integrale su OA Sport

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Montenegro. Programma - orari e tv. Come seguirla in Diretta Live : Con la prima sfida di ieri, comodamente vinta dal Settebello per 16-4 contro la Germania, è partita la rincorsa dell’Italia verso la qualificazione alla Final Eight dell’Europa Cup di Pallanuoto maschile. Nel raggruppamento di Palermo, assieme agli azzurri, oltre ai tedeschi, anche Montenegro e Russia. Le prime due passeranno alla fase finale: oggi la seconda sfida contro il Montenegro, vittorioso di misura, per 9-8, con la Russia. ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Germania 16-4. Poker di Fondelli - tripletta per Cannella : Settebello sul velluto : Match poco probante, ma l’Italia è devastante nel primo incontro dell’Europa Cup di Pallanuoto maschile: gli azzurri sommergono la Germania per 16-4, siglando quattro reti per parziale, e raggiungono in vetta alla classifica il Montenegro, che ha superato all’ultimo respiro la Russia. Domani sfida proprio con i montenegrini: in palio il primato provvisorio ed una seria ipoteca sul passaggio alla FInal Eight. Non c’è mai ...

LIVE Europa Cup Pallanuoto - Italia-Germania in DIRETTA : primo impegno per il Settebello. Debutta l’italo-spagnolo Molina : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della prima sfida di Europa Cup di Pallanuoto: oggi, a Palermo, il Settebello, nella prima delle tre sfide che animeranno il weekend siciliano, incontra la Germania. Sarà fondamentale partire con il piede giusto per compiere il primo passo verso la qualificazione. Dal girone degli azzurri, del quale fanno parte anche Russia e Montenegro (che oggi si scontreranno alle 18.00), passeranno ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : il Settebello sfida la Germania a Palermo all’esordio : Esordio sulla carta tranquillo per il Settebello nella nuova manifestazione continentale per la Pallanuoto: l’Europa Cup. Gli azzurri sfidano in quel di Palermo, nel secondo match del Girone C (giocheranno prima infatti Montenegro e Russia), alle 19.30 la Germania. Pronostico ovviamente tutto dalla parte della squadra di Sandro Campagna, che è la grande favorita per la vittoria del raggruppamento. I confronti diretti con i teutonici ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Germania. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Dopo la prima fase femminile dell‘Europa Cup di Pallanuoto, con il Setterosa qualificato alla Final Six, a partire da domani tocca al Settebello cercare la qualificazione alla Final Eight maschile nel raggruppamento di Palermo. Assieme agli azzurri, nel girone ci saranno Germania, Montenegro e Russia. Le prime due passeranno alla fase finale. Oggi l’esordio, alle 19.30, contro la formazione tedesca. La diretta streaming sarà visibile ...

Pallanuoto : domani scatta l’Europa Cup a Palermo. Il Settebello vuol far bene in casa : Tutto pronto a Palermo per l’inizio dell’Europa Cup maschile, nuova manifestazione continentale per quanto riguarda la Pallanuoto, che tante nazionali hanno preferito rispetto alla World League. Tra queste c’è ovviamente l’Italia che ha deciso di ospitare uno dei gironi preliminari: si tratta del gruppo B, dove gli azzurri affronteranno Montenegro, Russia e Germania. La formula prevede tre raggruppamenti (due da cinque e ...