Serie B | Cesena-Bari 1-1

Serie B - il Bari non va oltre il pari sul campo del Cesena : Cesena-Bari 1-1, cronaca, tabellino e statistiche LA RIPRESA - A inizio ripresa il Bari trova la parità approfittando dell'autogol di Suagher : il difensore interviene in maniera goffa di testa sul ...

Diretta Cesena - Bari dove vedere in tv e streaming gratis Serie B - : Diretta Cesena-Bari, il match valido per la 22a giornata del campionato di Serie B, con le informazioni su orario Diretta tv e streaming gratis del match di oggi 20 gennaio 2017

Probabili Formazioni Cesena-Bari - Serie B - 20-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Cesena-Bari, match della 22^ giornata di Serie B, che si disputerà il 20-01-2018 Dopo la sosta del campionato di Serie B, questa partita, può rivelarsi molto complicata per il Bari, che è sicuramente la favorita, ma dovrà fare molta attenzione a questo Cesena a caccia di punti. I padroni di casa vengono da una sconfitta per 1-0 contro la Cremonese. A preoccupar molto, non è stato solo il risultato, visto che si ...

Serie B Spezia-Palermo - arbitra Piccinini. Marini per Cesena-Bari : ROMA - Questi i nominativi degli arbitr i, degli assistenti, dei IV ufficiali che dirigeranno le gare valide per la prima giornata di ritorno della Serie B 2017/18 in programma sabato 20 Gennaio 2018 ...

Serie B : è il giorno di Bari - Foggia - Cesena e Pro Vercelli - tutte le trattative Video : E' successo molto in questa giornata di #Calciomercato, la nona, per le societa' di Serie B.Intanto, c'è un'ultima ora che arriva dal FC Bari 1908 che rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo il difensore nazionale greco Marios Oikonomou, di proprieta' del Bologna. Cesena, acquisti importanti Comincia a delinearsi il nuovo Cesena del tecnico Castori, dopo gli ingaggi del difensore Emanuele Suagher e del centrocampista Simone Emmanuello, ...

Video/ Cremonese Cesena (1-0) : highlights e gol della partita (Serie B 21giornata) : Video Cremonese Cesena (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 21giornata della Serie B. Paulinho decide il match al 77.

Video/ Cesena Palermo (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 20^ giornata) : Video Cesena Palermo (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita della 20^ giornata della Serie B. Jallow emozione i bianconeri trovando il pari al 34'.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 09:18:00 GMT)

Serie B - Palermo fermato a Cesena : (ANSA) - ROMA, 21 DIC - Risultati delle partite della 20/a giornata del campionato di Serie B: Venezia-Cremonese 1-1(ieri); Ascoli-Pescara 1-1; Bari-Parma 0-0; Cesena-Palermo 1-1; Cittadella-Carpi 0-1;...

Serie B : il Palermo frena a Cesena - accorcia il Frosinone : Bari-Parma senza gol. Empoli costretto al pari in casa con il Brescia, finisce 1-1 tra Cosmi e Zeman

Probabili Formazioni Cesena-Palermo Serie B 21-12-2017 : Cesena-Palermo, Probabili Formazioni 20^ Giornata Serie B, 21 dicembre ore 20:30. Qualche dubbio per Tedino, ma Trajkovski -e non Embalo- dovrebbe giocare, così come Murawski a centrocampo. Castori invece deciderà all’ultimo se rischiare Di Noia. Allo stadio Dino Manuzzi il Cesena di Castori ospita la capolista Palermo con l’obiettivo di conquistare punti salvezza importantissimi per uscire dalle sabbie mobili della zona ...