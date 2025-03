Metropolitanmagazine.it - Chi è Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli: “Lui disse di no alla proposta di matrimonio”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, ildi, non è un volto nuovo nel mondo televisivo. Il giovane, classe 1990, è infatti uno chef e food blogger nato a Cremona, con alle spalle diverse esperienze in alcuni programmi culinari di successo, come Cortesie per gli ospiti su Real Time ma anche È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. I due si sportano ben 15 anni di differenza: di certo non pochi ma neppure troppi da riuscire a fermare il loro amore. La loro relazione è cominciata quandoaveva appena 25 anni, dunque quasi dieci anni fa.Parlando della sua relazione con, che ha 15 anni in meno di lei,ha raccontato: “C’è da dire che io avevo 40 anni e lui 25, quindi veramente pochi. Però, evidentemente ero intrisa di stereotipi.