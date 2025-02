Ilnapolista.it - Chiesa al Liverpool si è perso l’infernale test dell’acido lattico. È lì che capisci se sei da Liverpool (Guardian)

Leggi su Ilnapolista.it

Jonathan Liew sulvolge il suo sguardo verso Federico. Possibile che questo povero ragazzo sia stato messo in naftalina. Fin dall’inizio della stagione, Arne Slot ha detto che doveva trovare la condizione.Per capire cosa intende Slot, Liew racconta dei “. Una sadica sfida pre-campionato di Jürgen Klopp“. Con Slot le cose non sono cambiate. Tuttifisici per capire massimo consumo di ossigeno. Tuttiai limiti della tortura.Slot e il suo guru del fisico, Ruben Peeters utilizzano “ildi corsa di sei minuti. Sei minuti di corsa a perdifiato sui campi, sotto un caldo torrido, senza pause. Il trentaduenne Mohamed Salah ha distrutto tutti gli sfidanti questa estate“.“L’annuale orgia di sofferenze estive del” la definisce Liew sul