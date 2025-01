Lanazione.it - Una mostra dedicata a Folco Cianfanelli

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 28 gennaio 2025 – In occasione del centenario della nascita di, la Società delle Belle Arti – Circolo degli Artisti – “Casa di Dante” ospiterà unaa lui, curata dal figlio Filippo. L’inaugurazione è fissata per sabato febbraio alle 17, nei locali della storica istituzione fiorentina, dove per l’occasione interverrà la critica Silvia Ranzi. Chi non potrà partecipare potrà comunque seguire l’evento sulla pagina www.facebook.com/circoloartisticasadante. “A cento anni dalla sua nascita – commenta Filippo– ho voluto realizzare questa, mio padre, artista e artigiano fiorentino. Ho scelto questa prestigiosa sede in quanto proprio qui, nel 1960, tenne la prima esposizione dei suoi disegni. Non essendosi mai legato a mercanti o gallerie d’arte, oggi il suo nome è quasi dimenticato.