Sciopero dei treni in Lombardia | Trenord a rischio per 24 ore E il Malpensa Express?

Milano – Inizia alle 21 di questa sera, sabato 25 gennaio, e termina alle 20.59 di domenica 26 gennaio lodi 24 ore del settore trasporti proclamato dai sindacati Cub trasporti, Sgb e Usb lavoro privato. L’agitazione è a livello nazionale e non sono previste fasce di garanzia, come avviene solitamente nei giorni feriali. Non sono interessati i lavoratori di Atm, il cui prossimoè annunciato per il giorno di San Valentino, il 14 febbraio.Inè dunque a, oltre alla circolazione dei convoglitalia, quella dei mezziche servono Milano e le altre province. Per quanto riguarda, sabato sera viaggeranno icon partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22.