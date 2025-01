Ilgiorno.it - A quale ex sindaco intitolare la scuola. È bagarre: "Presto una soluzione"

Ildemocristiano degli anni della Cassina industriale, del boom economico della grande crescita, e Giovanna Bertolotti Tonus, la prima sindaca donna della città, dirigente del Pci e sindacalista, da poco scomparsa: proposta per entrambi l’intitolazione di una. Le istanze si incrociano, il dibattito tiene banco, e in qualche caso divide. È stata lanciata dalla civica Uniti per Cassina (oggi confluita ne La Svolta, che siede in minoranza in consiglio) dilamaterna a Rebuzzini, che fudel paese (e leader di partito su scala sovracomunale) fra il 1964 e il 1975 e poi dal 1990 al 1991, anno della morte. In dicembre ecco un’analoga richiesta, ma per Giovanna Bertolotti Tonus,della città dal 1975 al 1980, impegnata e militante, deceduta nel periodo natalizio: l’istanza, avanzata dal gruppo di minoranza "Si può" aveva trovato consenso anche da parte di Eliana Capizzi, consigliera de La Svolta.