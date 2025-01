Biccy.it - Edoardo Tavassi lapidario sulla nuova edizione del Grande Fratello

Le ultime due edizioni delhanno avuto un po’ di difficoltà per la carestia di dinamiche e di conseguenza per gli ascolti non proprio brillanti e soddisfacenti. E proprio di questo è stato chiesto ad uno degli ex gieffini più amati dell’ultimoVip. Ospite alla premiere romana di A Complete Unknown,è stato fermato da un giornalista di Superguida Tv, che gli ha chiesto cosa pensa delladelsul nuovo: “Ho guardato solo una puntata”.Con la sincerità che lo contraddistingue,ha ammesso di aver visto solo una puntata delladel, quella dedicata al bollitore volante e alla quasi rissa tra Helena Prestes e Ilaria Galassi. L’ex vippone ha dichiarato che segue le ultime edizioni del reality di Alfonso Signorini solo quando scoppiano casi particolari o vengono annunciati provvedimenti disciplinari (quello che fa anche il general public).