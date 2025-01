Bergamonews.it - Uccise i figli neonati, il pm chiede una super perizia per Monia Bortolotti

Leggi su Bergamonews.it

Pedrengo. Il pubblico ministero Maria Esposito ha chiesto unaper, la 29enne accusata di aver soffocato i suoi due, Alice di 4 mesi e Mattia di 2 mesi, perché non sopportava il loro pianto.Sulla capacità di intendere e volere dell’imputata al momento dei fatti si sono già espressi, in udienza preliminare, i consulenti dell’accusa, Sergio Monchieri e Stella Di Milia, che avevano concluso per un “disturbo di personalità con caratteristiche borderline”, che non esclude la piena capacità di intendere e volere della donna. Per quella della difesa, Marina Verga, e per i periti nominati dal gup, il dottor Elvezio Pirfo, lo stesso psichiatra che aveva valutato Alessia Pifferi, e Patrizia De Rosa, l’imputata sarebbe affetta da un “disturbo depressivo maggiore con caratteristiche psicotiche congruenti all’umore”.