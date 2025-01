Movieplayer.it - Dexter: Resurrection, iniziate le riprese della serie sequel con la prima foto dal set

Michael C. Hall tornerà a ricoprire i panni del serial killer dopo la fine che gli avevamo visto fare nell'ultimo revival Dopo che ledisono finalmente, è stata diffusa laufficiale del set. Non sono molti gli show che sono andati avanti così a lungo come. Il dramma di Showtime è iniziato nel 2006 e continua ancora oggi, solo in una versione molto diversa. Laoriginale si è conclusa nel 2013 dopo otto stagioni e, purtroppo, i fan non sono rimasti soddisfatti dal finale. Si trattava di un finale aperto, insoddisfacente e molto cupo, che aveva lasciato i fan perplessi. Per anni,è stato in cima alle classifiche riguardo i peggiori .