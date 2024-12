Ilrestodelcarlino.it - Caso Fico e Report, l’assessore Laudani: “Nessuna speculazione sull’area”

Bologna, 31 dicembre 2024 –all’Urbanistica del Comune, Raffaele, ha risposto con un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ai contenuti della scorsa puntata di, dedicata all’imprenditore Oscar Farinetti, che ha affrontato anche le criticità di. "La recente trasmissione di– scrive– ha riportato i riflettori su un’area - quella a nord del Pilastro attorno al Caab - su cui dalla fine degli anni Sessanta si sono concentrate molte ipotesi di sviluppo urbanistico. Per prima cosa, voglio chiarire con nettezza che quell'idea di città e quel quadro di relazioni che la trasmissione rappresenta non ci appartiene. Il Sindaco, la Giunta e la maggioranza in Consiglio Comunale che la sostiene si sono candidati per un progetto di cambiamento e per un progetto di città nuova, per una Bologna che metta al centro le persone e l'ambiente, non altri interessi.