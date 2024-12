Anteprima24.it - L’ultimo viaggio di Augusto, “ti ricorderemo solare ed educato”

Tempo di lettura: 2 minutiE’ il giorno del silenzio e del dolore nel comune di Moschiano e in tutto il Vallo Lauro, che si appresta a renderesaluto adAschettino, il 44enne che nella notte di Santo Stefano ha perso la vita in un incidente stradale ( LEGGI QUI).IL Sindaco di Moschiano Sergio Pacia ha proclamato il lutto cittadino in occasione della cerimonia funebre che si celebrerà alle ore 16.30 di oggi, domenica 29 Dicembre, presso la Chiesa Madre in Piazza IV? Novembre.Il primo cittadino rappresentando “di interpretare il sentimento dell’intera comunità profondamente colpita da questa?drammatica notizia, che ha manifestato unanime desiderio di partecipazione al dolore dei familiari; ritenuto pertanto, doveroso proclamare il lutto cittadino in segno di cordoglio, vicinanza e riflessione”.