L.A. Confidential, come finisce il thriller del 1997 con protagonista Russell Crowe

L.A.termina con l’uccisione del capitano Dudley Smith da parte del tenente Ed Exley. Purché il giovane poliziotto mantenga il silenzio – per non intaccare la reputazione del dipartimento di polizia di Los Angeles – gli viene riconosciuta una promozione.Los Angeles, 1952. L’agente Bud White () è un poliziotto del distretto di polizia con l’ossessione di aiutare le donne vittime di violenza. In seguito al violento pestaggio notoil Natale di sangue, lui e il suo collega Dick Stensland (Graham Beckel) vengono privati del distintivo dopo la testimonianza del tenente Ed Exley (Guy Pearce). Tuttavia, il capitano Dudley Smith (James Cromwell) fa in modo che White venga riabilitato al servizio. Alcuni giorni dopo, il dipartimento di polizia avvia un’indagine sull’uccisione di Stensland, alla quale partecipano Exley e il sergente dell’antidroga Jack Vincennes (Kevin Spacey).