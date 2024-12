Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Bormio in DIRETTA: Paris inizia a fare sul serio, orrenda caduta per Sarrazin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA12.00 Elicottero già sul posto. Soccorsi che stanno proseguendo allo sfortunatoche ha finito la sua corsa nelle reti di.11.58 Oltre all’impatto violentissimo,ha proseguito la sua corsa per diverse decine di metri per colpa della pendenza di quel tratto. Appariva privo di conoscenza dall’impatto in avanti.11.56 Si stanno sviluppando i soccorsi ache è ancora fermo sulla neve. Preoccupa soprattutto l’atterraggio sulla schiena ad altissima velocità con un angolo di impatto davvero brutto.11.54 Stoppato Vincent Kriechmayr che era già sul tracciato. Ora pensiamo ai soccorsi ache, oggettivamente, ha vissuto unadavvero terribile. Speriamo non sia nulla di troppo grave.11.52 Tutto fermo aperchèè a terra.