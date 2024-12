LIVE Sci alpino Gigante Alta Badia 2024 in DIRETTA | guida Zubcic ma è battaglia per il podio De Aliprandini e Vinatzer nella seconda manche dalle 1330

Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2024 in DIRETTA: guida Zubcic ma è battaglia per il podio. De Aliprandini e Vinatzer nella seconda manche dalle 13,30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ11.0011.20: Lo svedese Roenngren si inserisce al 27mo posto con un ritardo di 2”5811.16: Mancano 18 atleti al traguardo11.15: Non ci sono inserimenti nei primi 30 con le ultime discese11.12: È 21mo l’estone Laine che fa scalareal 23mo posto11.11: Fuori dai 30 Elezi Cannaferina e Kenney11.10 Zwischenbrugger si inserirà e in 30ma posizione ed elimina Zingerle11.09: Luitz si inserisce al 29mo posto ed elimina Talacci11.08: Prova negativa anche per l’azzurro Talacci che accumula un ritardo di 3”16, 30mo11.06: Bene lo svedese Hansson che è 20mo a 1”7011.05: Stockinger è 26mo a 2”7111.04: Bene il francese Orecchioni che è 16mo a 1”5511.02: Ritardo pesantissimo per l’azzurro Zingerle che è 26mo a 3”11.