Ilgiorno.it - La folle bravata degli arrampicatori. Sfida estrema con vista sul Duomo: sul pennone vestiti da Babbo Natale

L’obiettivo dello smartphone si apre su piazza: al centro campeggia l’albero con le luci azzurre. Poi il ragazzo gira il telefono e si inquadra, seduto sul cornicione del palazzo di fianco all’Arengario, sopra i Portici meridionali. Altro cambio di inquadratura: ecco due giovanida, con tanto di barba bianca posticcia, in cima a undi legno. È il film dell’ennesimadei climber metropolitani, che nel recente passato hanno preso di mira più volte la Galleria Vittorio Emanuele. Il 7 dicembre, è entrato in funzione il nuovo sistema di videosorveglianza per proteggere l’Ottagono dalle intrusioni, rendendo così più difficili le incursioni in alta quota. Tuttavia, la parte finale del video, postato su un profilo Instagram legato al gruppo di scalatori urbani del brand Metacops, è dedicata a una scorribanda nella parte alta del Salotto, quasi a volerre il giro di vite che ha potenziato la sorveglianza.