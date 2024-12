Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntate 21 dicembre 2024 | Video Mediaset

Triplo appuntamento oggi – sabato 21– con la soap americana. Ecco iper rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in. Se vi siete persi una o piùe volete rivederle gratis le trovate qui.Dopo il fallimento del matrimonio tra Hope e Liam, Finn teme che Liam possa essere tentato di riavvicinarsi a Steffy, e si sente in dovere di metterlo in guardia.Tra l’ira e lo sdegno di tutti, Sheila, incredula, viene liberata. Finn, non visto, la segue nel corridoio e ricambia l’abbraccio affettuoso che lei, felice, gli tende.Brooke e R.J., fiduciosi nella giustizia e ignari della scarcerazione di Sheila, pensano di organizzare dei festeggiamenti per la sua “sicura” condanna.