Ilfattoquotidiano.it - “Siamo stati separati per un po’ ed è stata una scelta vincente. Ci siamo chiariti le idee e abbiamo capito che dobbiamo stare insieme”: parla Catherine Zeta-Jones

“Fortunatissima nel cinema, anche perche? cosi? ho conosciuto Michael, l’amore della mia vita.costruito una famiglia unita, capace di fronteggiare i tanti problemi che ci si sono presentati”: solo le parole cheha consegnato al settimanale F.L’amore della sua vita è ovviamente Michael Douglas e la coppia e una delle più solide di Hollywood. 8o anni lui, 55 lei, sono nati persino nello stesso giorno, il 25 settembre. Coppia forte, certo, che vuol dire anche affrontarei momenti duri: Douglas ha avuto un cancro e da anni combatte con la depressione. “Non solo,vissuto anche una separazione. Unache, in realta?, e?lontani per un po’ ci e? servito a chiarirci lee a capire che non potevamo vivere l’uno senza l’altra.