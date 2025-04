Cinemaserietv.it - The Bondsman, la recensione: Un patto col diavolo, una seconda chance e tanto sangue

La serie: The, 2024. Creata da: Grainger David. Cast: Kevin Bacon, Jennifer Nettles, Damon Herriman, Beth Grant, Maxwell Jenkins, Jolene Purdy. Genere: Horror soprannaturale, commedia nera, dramma. Durata: Circa 45 minuti/8 episodi.Dove l’abbiamo visto: su Prime Video.Trama: Theracconta la storia di Hub Halloran, ex cantante country diventato cacciatore di taglie, ucciso da criminali locali e riportato in vita dalin persona. Per rimanere sulla Terra ed evitare l’Inferno, Hub deve dare la caccia ai demoni che infestano il tranquillo paesino di Landry, Georgia. Tra esorcismi improvvisati, vendette familiari e ricordi musicali sepolti, la serie mescola, satira e redenzione in un racconto grottesco e surreale.A chi è consigliato? A chi ama l’horror camp e soprannaturale a La Casa (Evil Dead), con un tocco di dramma familiare e una spruzzata di humor nero.