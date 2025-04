It.newsner.com - Influencer arrestata per atti osceni sul suo cane

È difficile comprendere quanto le persone possano essere crudeli con i loro animali domestici. Alcune azioni sono così strazianti e inimmaginabili che non si sa nemmeno come reagire.Unadella Florida è finita in un serio guaio legale dopo aver presumibilmente commesso un atto impensabile con il suo animale domestico.Chi è Logan Guminski?Logan Guminski, un’27enne di Ocala, in Florida, è statail 21 marzo e rinchiusa nel carcere della contea di Marion dopo che le autorità hanno scoperto video inquietanti che avrebbe girato e pubblicato online.Secondo quanto riportato, l’ufficio dello sceriffo della contea di Marion ha avviato un’indagine dopo aver ricevuto una segnalazione anonima il 28 gennaio. L’informatore ha affermato che Guminski aveva condiviso su Instagram contenuti espliciti che coinvolgevano il suo Chihuahua.