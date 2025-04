Zon.it - Salerno punta sul turismo tutto l’anno: eventi in arrivo tra sport, natura e cultura

si prepara a vivere una Primavera all’insegna dele degli, confermandosi sempre più una meta attrattiva anche al di fuori della tradizionale stagione estiva. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, in edicola oggi, i prossimi giorni daranno ufficialmente il via a un calendario fitto di apmenti pensati per valorizzare il territorio e accogliere visitatori in ogni periodo del.Il primo evento in programma è la corsa podistica “Corre”, in calendario domenica 6 aprile, ormai apmento fisso per gli amanti delloe della città. A seguire, dall’11 al 13 aprile, tornerà anche la tanto attesa Mostra della Minerva, dedicata al florovivaismo e ospitata nei suggestivi spazi della Villa Comunale.A sottolineare il valore della programmazione è il sindaco Vincenzo Napoli, che dichiara:«Mi pare che ci sia tutta una serie di iniziative – rivendica con orgoglio il sindaco Vincenzo Napoli – che, supportate dalla logistica, l’alta velocità e l’aeroporto-Costa d’Amalfi e altre varie strutture, facilitano una visione diche è alla nostra portata.