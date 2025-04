Juventusnews24.com - Pjanic rivela: «Ho pianto quando sono andato via da Roma, ho amato la piazza. A Torino invece…» Poi fa questo pronostico per Roma Juve

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24il suo addio dallae il passaggio alla: tutte le dichiarazioni del doppio ex della sfidaMiralem, doppio ex dintus, è stato intervistato a Il Tempo per analizzare il big match dell’Olimpico in programma domenica sera.PAROLE – «Hovia daperché mi ero innamorato dellastati 5 anni meravigliosi ma purtroppo non ho potuto vincere qualcosa come sognavo. Farlo lì sarebbe stato straordinario, un peccato aver incontrato unantus troppo forte. Oggi con quella squadra avremmo potuto vincere lo scudetto. Aho vinto di più ma la maglia dellala sentivo, hola, i derby, tutto. È una città che ti fa sentire speciale, in pochi altri posti si avverte l’amore per il calcio con la gente che spinge».