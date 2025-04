Lanazione.it - A Firenze il 25esimo concorso internazionale 'Firenze e Danza'

Leggi su Lanazione.it

, 3 aprile 2025 - Saranno 850 le ballerine e i ballerini di ogni età e livello provienti da 70 scuole di tutta Italia che parteciperanno, il 4, 5 e 6 aprile prossimi, al 25°'. L'evento, che si svolgerà al Teatro Cartiere Carrara di, è stato presentato a Palazzo Vecchio dall'assessora allo sport e alle politiche giovanili Letizia Perini e Giannella Sensi direttrice artistica di 'Firera e'. '' rappresenta un'opportunità ballerini, coreografi e scuole didi tutto il mondo, offrendo l'accesso a borse di studio e stage di livellocome il 'Summer intensive New York' promosso dalla Fini Dance New Yor Ballet. "Siamo orgogliosi di ospitare aun evento come questo - ha sottolineato l'assessora Perini - sarà non solo un grande evento sportivo e culturale ma anche un momento di sfida che vedrà mettersi in gioco tanti giovani.