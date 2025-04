Lapresse.it - Tv: torna Amadeus su Nove, concorrenti ‘Like a Star’ per una sera

a maggio in primata sulcon, l’inedita singing competition (dal format originale Starstruck, prodotto da Banijay Italia), in cui persone comuni ma dotate di un talento eccezionale si trasformano in alcune delle più grandi icone musicali per vincere un premio in denaro, vivendo il sogno di diventare il proprio idolo su uno spettacolare palcoscenico! In studio conuna giura fissa che ha il compito di scegliere il miglior cantante-performer di ogni puntata e farlo arrivare direttamente alla finalissima: giudici della prima edizione italiana disono Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale.Lo show si sviluppa in 8 puntate, 7 eliminatorie più la finalissima che decreta il vincitore della stagione. In ognuna delle puntate dello show si sfidano alcuni team ‘tematici’ che portano in scena lo stesso artista con l’obiettivo di conquistare i voti della giuria e del pubblico in studio.