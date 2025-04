Lidentita.it - Disturbi mentali per un italiano su 6, prossimo un Piano che manca da 12 anni

Leggi su Lidentita.it

, un’emergenza non solo italiana: qualche giorno fa metà del tempo di una riunione dei ministri Ue della Salute in Polonia è stato impiegato per discuterla. Lo ha rivelato il ministro Orazio Schillaci, intervenendo a Roma al Giubileo della salute mentale. Qui, il suo annuncio e l’illustrazione di alcuni dati: “Siamo pronti per far .per unsu 6,uncheda 12L'Identità.