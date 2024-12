Inter-Lazio Coppa Italia | quando si gioca e biglietti

Leggi su Ilnerazzurro.it

. In una stagione così ricca di impegni, l’di Simone Inzaghi vuole avere la possibilità di arrivare in fondo a tutte le competizioni. Un obiettivo che il tecnico vuole perseguire optando anche con diverse rotazioni: come si può notare dalla partita di ieri sera,-Udinese, match valido per l’ultimo degli ottavi di finale di.I nerazzurri si impongono per 2 a 0 e strappano il pass per il turno successivo, dove ad attenderli c’è la(battuta in campionato 6 a 0 nella trasferta all’Olimpico di Roma). Eccosi giocherà il quarto di finale e com’è composto il tabellone.si?Il gol di Marko Arnautovic, su assist di Mehdi Taremi, e il capolavoro direttamente da calcio d’angolo di Kristjan Asllani, eliminano l’Udinese e regalano ai nerazzurri l’ultimo posto disponibile per i quarti di finale di