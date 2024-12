Ilrestodelcarlino.it - Botte alla moglie: condannato l’ex marito

Trascinata per i capelli, minacciata con una forchetta sotto il collo, e sbattuta contro i mobili quando tornava a casa senza alcolici da fargli bere. A subire tutto questo è stata una 40enne, di origine slava, sposata con un italiano di 50 anni. Proprio il, con cui per un periodo hanno gestito un locale e da cui si è poi separata finendo in una casa rifugio per due anni, le avrebbe fatto vivere quasi dieci anni di calvario, a Senigallia. In preda a un violento litigio lui le avrebbe anche detto: "Devi morire di un tumore". L’uomo ieri è statoper maltrattamenti in famiglia: ha preso tre anni e due mesi. Parte civile nel processo, con l’avvocato Giuseppe Muzi, la ex. Stando alle accuse la vittima avrebbe patito giorni durissimi sia prima che rimanesse incinta di una bambina che dopo.