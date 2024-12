Calciomercato.it - L’Inter respinge la corte del Napoli: il piano per il bomber del futuro | CM.IT

Il club nerazzurro chiude le porte ai partenopei: la strategia dei campioni d’Italia per riportarlo a MilanoNon solo Sebastiano Esposito. Anche il fratello Francesco Pio si sta mettendo in grande evidenza con la maglia dello Spezia, in piena lotta per la promozione in Serie A.Inter, il presidente Marotta (LaPresse) – Calciomercato.itsegue con particolare interesse le prestazioni dell’attaccante classe 2005, che a differenza di Sebastiano è in prestito secco nella società ligure. Il fratello (due anni più grande) invece può essere riscattato per 5 milioni di euro dall’Empoli, senza possibilità di controriscatto da parte del club nerazzurro che avrà una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Pio Esposito come dicevamo sta trascinando lo Spezia a suon di gol e il suo primo obiettivo adesso è la promozione nella massima serie con la squadra spezzina.