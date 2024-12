Le famiglie italiane e la casa | il peso è ancora sulle donne ma gli uomini sono convinti di fare di più di quanto fanno – Il rapporto

Leggi su Open.online

Ladi proprietà èil cardine attorno a cui ruota la famiglia italiana. I giovani comprano meno, ma quelli che locontinuano a ricevere l’aiuto dei genitori per l’acquisto. Questi ultimi aiutano i figli senza aspettarsi necessariamente qualcosa in cambio. Dentro, a occuparsi delle faccende domesticheprincipalmente le componenti femminili della famiglia, anche se glididi più diin realtà facciano. In quest’ambito i più giovani hanno una divisione dei compiti più equa che però tende a dissolversi con la nascita del primo figlio.questi i principali elementi che emergono dal«Case e città a misura di famiglia», l’ultima edizione delannuale del Centro Internazionale Studi Famiglia (Cisf) in uscita oggi, 5 dicembre.