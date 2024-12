Oasport.it - Giro d’Italia 2025, chi parteciperà? Possibile cast stellare, tanti big ci stanno pensando

Il percorso delverrà presentato lunedì 13 gennaio, ma nel frattempo iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sul tracciato eemergendo anticipazioni su quali potrebbero essere le intenzioni dei ciclisti di punta in vista della prossima stagione. Chi vedremo al via della Corsa Rosa, che si disputerà da venerdì 9 maggio a domenica 1° giugno? Potrebbe profilarsi undavvero, anche se poi tutto dovrà essere confermato nel corso dell’inverno.Il danese Jonas Vingegaard, due volte trionfatore al Tour de France e secondo nell’ultima edizione della Grande Boucle, ha fatto intendere di avere un certo interesse e potrebbe davvero essere protagonista sulle strade del Bel Paese. Il capitano del Team Visma Lease a Bike sarebbe uno dei grandi favoriti in caso di effettiva partecipazione, ma una sua eventuale presenza potrebbe davvero stuzzicare la fantasia di Tadej Pogacar.