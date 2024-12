Agi.it - Oggi la sentenza per Filippo Turetta. Il suo destino legato al peso delle aggravanti

AGI - Ergastolo o una condanna inferiore, difficilmente a meno di 30 anni di carcere. Sarà uno di questiil verdetto del processo areo confesso dell'omicidio di Giulia Cecchettin e tutto dipenderà dalla valutazione che la Corte d'Assise di Venezia, presieduta dall'esperto giudice Stefano Manduzio, daràtredi premeditazione, crudeltà e stalking, contestate dalla Procura, e della concessione o menoattenuanti generiche. Su questi temi si sono battuti in aula il pubblico ministero Andrea Petroni e gli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera in un processo che, su sollecitazione della difesa e col consenso dell'accusa, si è svolto in sole quattro udienze senza l'ascolto di testimoni, investigatori e consulenti. Dunque, la premeditazione.