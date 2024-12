Ilfattoquotidiano.it - Nuove accuse contro Hegseth, nominato da Trump per la Difesa: “notti brave”, abusi, cori razzisti e fondi spesi in “feste ambigue”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non c’è solo l’accusa di violenza sessuale presentata da una donna nel 2017 e poi ritirata dopo un accordo finanziario, né solo la lettera con cui la stessa madre del prossimo segretario dellaUsa, designato da, lo invita a chiedere scusa per glinei confronti delle donne.C’è anche un rapporto di alcuni ex veterani che accusa Pete, ex marine ed ex conduttore di Fox News, che lo accusa disessuali, comportamentie cattiva gestione finanziaria di due gruppi no-profit di veterani che dirigeva. Secondo il documento, di cui dà conto il New Yorker,è stato costretto a dimettersi da entrambe le associazioni.L’inchiesta è basata su un rapporto che fu presentato nel 2015 da un gruppo di veteranil’allora presidente non solo di Concerned Veterans for America (Cva) ma anche di Vets for Freedom (Vff), organizzazioni finanziate dai fratelli Koch, miliardari grandi sostenitori della destra americana.