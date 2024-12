Lyrica e Rivotril le nuove droghe che intossicano Firenze | Ho iniziato con poco ora prendo 40 pasticche al giorno per spacciare

Leggi su Open.online

Sono due farmaci regolarmente venduti in Italia le sostanze le stupefacenti che rapidamente stanno prendendo piede e. Rispettivamente una pillola da 25 milligrammi in vendita nelle farmacie per curare i dolori neuropatici, gli attacchi epilettici e i disturbi d’ansia; e una benzodiazepina prescritta solitamente contro l’insufficienza renale o polmonare. A raccontare dei loro effetti e della loro popolarità all’edizione fiorentina di Repubblica è Mohamed, nome di fantasia di un diciottenne arrivato quando era ancora minorenne in Italia dalla Tunisia. Lì ha lasciato i genitori e una sorella più piccola. «Sono scappato dal centro d’accoglienza»Il giovane assicura che il suo è un caso come quello di molte altre persone arrivate nel nostro Paese in cerca di una prospettiva che non hanno trovato.