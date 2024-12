Gamberorosso.it - Come i social media hanno acceso (e consumato) la mania del tè verde giapponese

Nelle caffetterie di tutto il mondo, nei negozi di New York, sui profili TikTok, il tè matcha si conferma il protagonista di unaglobale. Ma la crescente passione per il tè, complice il potere virale dei, ha messo sotto pressione una filiera già delicata, innescando il timore di una carenza che scuoteri e produttori. Dai negozi specializzati in Giappone fino ai supermercati occidentali, molti rivenditori si trovano a dover limitare le quantità acquistabili dai clienti, mentre gli scaffali si svuotano a una velocità senza precedenti.Foglie di tè matchaIl boom virale del tè matcha che svuota gli scaffaliQuesto tèdal colore intenso, dal sapore leggermente amarognolo (ma con un retrogusto morbido e dolciastro) e dall’allure cerimoniale, da oltre quindici anni conquista milioni di caffetterie.