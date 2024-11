Iltempo.it - "Sei italiani su 10 hanno paura della carestia" L'allarme Coldiretti

Leggi su Iltempo.it

Oltre seisu dieci temono che la proliferazione delle guerre e gli effetti dei cambiamenti climatici finiscano per ridurre la quantità di cibo disponibile. Ritorna dunque ladi unaglobale dinanzi alla quale occorre razionalizzare l'utilizzo delle risorse, a partire dalla necessità di destinare i fondi agricoli europeiPac solo ai veri agricoltori per continuare a garantire in futuro la produzione alimentare. È quanto emerge dal rapporto/Censis presentato a Villa Miani a Roma in occasioneprima giornata del Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione a Villa Miani a Roma (#forumagricoltura2024) organizzato in collaborazione con The European House - Ambrosetti, con un panel dedicato al tema «Rifondare la Pac: un'Europa diversa dopo l'ingannotransizione».